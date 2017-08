Marghera, uccide la madre a coltellate poi chiama la polizia: arrestato 55enne

In un primo momento si era pensato a un omicidio e a un tentato suicidio ma il pm che coordina le indagini, Stefano Buccini è sembrato poco convinto del gesto autolesionistico del figlio. "Ha dei tagli leggeri - spiega - non sono lesioni da pericolo di vita". L'uomo è stato portato in ospedale per suturare le lesioni e per effettuare delle analisi, allo scopo di chiarire se l'omicidio sia avvenuto sotto l'effetto di qualche sostanza.



Giallo sul movente - L'assassinio è maturato tra le mura domestiche. Sonia Padoan è stata uccisa in camera da letto con un coltello da cucina, ma il sangue è ovunque nei locali, forse a testimoniare un disperato tentativo della donna di sottrarsi ai colpi. "Abbiamo trovato tracce ematiche - conferma Buccini - sia in cucina che in camera". Sul movente nessuno al momento azzarda ipotesi. L'uomo insegna educazione fisica e non pare, a detta dei vicini, aver mai avuto in precedenza diverbi con la madre o problemi economici. Della vittima tutti parlano come di una persona tranquilla, che andava regolarmente a far la spesa al mercato con il suo passo claudicante.



Madre e figlio avevano tuttavia un passato familiare difficile, doloroso. "Quella era una famiglia segnata da due lutti pesanti - racconta un'amica d'infanzia -. Mauro dava spesso una mano alla madre. Mai un litigio, mai un problema. L'avevo visto proprio ieri in terrazzo". Nessuno è in grado di offrire una spiegazione plausibile, un segno del passato in grado di leggere il dramma di oggi. "Conducevano una vita normalissima - conferma un'altra conoscente - sembrava una famiglia serena come tante". La spiegazione dell'accaduto potrà venire solo dalle parole di Mauro Cappella Padoan, che dopo aver chiamato gli agenti si è chiuso per ora nel riserbo più assoluto. Agli investigatori è apparso lucido, come assolutamente razionale e dettagliata è sembrata la telefonata fatta agli investigatori per chiamarli sul luogo del delitto.