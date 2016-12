Strage Cottarelli, annullati gli ergastoli

10:07 - La Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo per i cugini trapanesi Vito e Salvatore Marino, accusati e già condannati all'ergastolo in primo grado e in appello per la strage della famiglia Cottarelli, avvenuta a Brescia otto anni fa. Nel massacro furono uccisi Angelo Cottarelli, la moglie Marzenna Topor e il figlio Luca, di soli 17 anni.

Il nuovo processo d'appello sarà celebrato a Milano.