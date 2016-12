Smog Milano, primo giorno senza auto: 1.500 controlli, effettuate 300 sanzioni

Il blocco del traffico a Milano sarà ripetuto con le medesime modalità anche martedì 29 e mercoledì 30 dicembre.



Vertice Regione Lombardia-Anci - Dopo le richieste del Comune di Milano che chiedeva alla Regione di assumere la regia contro l'emergenza smog, è stata trovata la quadra tra Lombardia e Anci. Lo conferma Roberto Maroni dopo il vertice. Il presidente della Regione infatti ha affermato che sono state definite le richieste da presentare il 30 dicembre al ministero dell'Ambiente. In particolare, esse "vanno nella direzione di avere risorse per incentivare la rottamazione delle auto inquinanti (Euro 0, 1, 2 e 3) oltre a risorse importanti per il potenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale su rotaia. A queste si aggiungono le misure necessarie per rottamare le vecchie caldaie inquinanti. Servono interventi di incentivazione, che chiederemo al governo".



Grillo contro Pisapia: "E' come Attila" - "Dove passa Pisapippa non crescono più gli alberi. Il Movimento 5 Stelle lo ha già denunciato. A Milano il sindaco e la sua giunta sono responsabili di un autentico disastro ambientale". Così Beppe Grillo sul suo blog dove torna sull'emergenza smog e accusa il sindaco di Milano di aver contribuito all'inquinamento con l'abbattimento di centinaia di alberi: "AttilaPisapippa, paladino dell'ambiente, forse non sa che un albero secolare è un autentico polmone".