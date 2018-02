Rapina con mitra, arrestato il figlio del procuratore di Brescia

I carabinieri hanno arrestato Gianmarco Buonanno, figlio del procuratore di Brescia. L'accusa è di rapina a mano armata. Buonanno fa parte di una banda entrata in azione a fine gennaio in un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo. L'arrestato è identificato grazie alle telecamere di sorveglianza - è stato riconosciuto in un video mentre impugnava una mitraglietta - e all'auto usata mercoledì per fuggire, di proprietà del padre.