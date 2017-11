Pavia, spacciava droga per raggiungere la fidanzata in Brasile: arrestato

Nelle campagne di Confienza, piccolo comune nel pavese, aveva allestito una coltivazione di piante di marijuana in avanzato stato di crescita, e dalla vendita sperava di ottenere i soldi necessari per comprarsi un biglietto di sola andata per il Brasile, dove lo attendeva la sua fidanzata per cominciare una nuova vita. Per questo motivo i carabinieri di Vigevano hanno arrestato P.G., 48 anni, originario di Catania, residente a Confienza, nullafacente, dopo essere stato sorpreso a curare 250 piante di marijuana dell'altezza media di oltre un metro e mezzo, nascoste tra il verde di due terreni demaniali in località Roggia Biraga.