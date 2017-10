Milano, truffe anziani: 15 arresti tra cittadini italiani e polacchi

Dieci cittadini italiani e cinque di origine polacca sono stati arrestati dalla polizia locale di Milano e dai carabinieri perché accusati di associazione a delinquere e truffa a danno di persone anziane. In tutto sono 20 gli episodi interamente documentati, ma sono solo la punta di un iceberg di numerosissime truffe tentate o consumate, spesso neppure denunciate per timore o per vergogna da parte delle anziane vittime.