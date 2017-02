17 febbraio 2017 10:19 Milano si spacca sulle palme in piazza Duomo Lʼinstallazione dellʼarchitetto Marco Bay fa discutere in strada e sui social. E in consiglio comunale Forza Italia e Lega inscenano una protesta con tanto di banane gonfiabili

Come Hammamet o come Beverly Hills, ma le palme spaccano in due Milano tra favorevoli e contrari. L'installazione dell'architetto Marco Bay in Piazza Duomo non è passata inosservata, anche se il verde davanti alla Cattedrale ha già debuttato. Allora erano, però, piante autoctone della pianura padana; oggi, contro quelle esotiche, si inscenano proteste persino nell'Aula di Palazzo Marino. I consiglieri comunali di Forza Italia e Lega, infatti, hanno protestato con tanto di banane gonfiabili contro il progetto verde che resterà davanti alla Cattedrale per tre anni. E su Twitter #palme è un hashtag di tendenza da giorni.

Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" 1 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. 2 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. 3 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. 4 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. 5 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. 6 di 6 Flickr Flickr Palme in piazza Duomo a Milano, la città si rifà il look nel segno del "verde perenne" Sono spuntate nella notte, messe a dimora nel cuore di Milano. Davanti al Duomo, nella aiuole di fronte alla cattedrale, ci sono ora alcune palme. Piazza Duomo si rifà il look con l'obiettivo di garantire colore e fioritura per tutti i mesi dell'anno. Alle palme si alterneranno infatti anche i banani e ancora arbusti, graminacee e piante perenni, che assicureranno vivacità alla piazza per 365 giorni all'anno. leggi dopo slideshow ingrandisci La posizione del sindaco Sala"Non sono super entusiasta dell'idea delle palme in Piazza Duomo, ma il mio giudizio vale come quello di qualunque cittadino milanese. C'è stato un bando, la Sovrintendenza si è espressa in maniera positiva e abbiamo considerato questo giudizio dirimente", ha commentato così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo nell'aula del consiglio comunale sulla polemica per il restyling del verde pubblico nella piazza principale della città. "Si evoca la sacralità, si parla di violenza, quasi si trattasse di un nuovo simbolo della religione milanese. La religione milanese vuol dire usare il senso cristiano, vuol dire accogliere", ha ricordato Sala, che ha cercato di mettere fine alle proteste delle opposizioni e fare in modo che il consiglio comunale si concentrasse sull'approvazione del bilancio di previsione per il 2017-2019, come previsto.

La protesta in consiglio comunaleLe polemiche sono arrivate in consiglio comunale, dove i consiglieri di Forza Italia hanno interrotto la seduta di discussione del bilancio di previsione, mettendosi al centro dell'Aula con delle banane gonfiabili, mentre quelli della Lega hanno esibito dei "cartelli-cammelli". Per Forza Italia, "quello avvenuto in Piazza del Duomo è uno scempio architettonico - ha detto il capogruppo, Gianluca Comazzi -. Dobbiamo ascoltare cosa dicono i milanesi in queste ore, il Consiglio comunale deve discutere di questa vicenda".

Anche M5s contro "lo scempio""La piantumazione di palme e banani in Piazza Duomo è il risultato di bandi che evidentemente non funzionano. Se il bando vinto da Starbucks avesse avuto linee guida ben definite non avremmo assistito a questo scempio. Per questo motivo, auspichiamo la convocazione della commissione per rivedere la redazione dei bandi". Così Gianluca Corrado, consigliere M5S. "Troviamo inopportuno che si permetta di piantare alberi non autoctoni proprio in piazza del Duomo. Non riusciamo a capire come la Sovrintendenza abbia potuto dare il beneplacito e, soprattutto, come il Comune abbia potuto accettare una tale mercificazione di uno dei luoghi simbolo di Milano solo per poter dire di aver rinnovato il verde in Piazza Duomo senza sborsare un centesimo...", ha concluso Corrado.