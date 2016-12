Milano, scambio di salme:per sedici anni prega sulla tomba sbagliata

Per sedici anni potrebbe aver pregato e portato fiori sulla tomba sbagliata e forse anche il funerale potrebbe essere stato fatto con la salma di uno sconosciuto. E' accaduto a Milano dove, in seguito alla riesumazione della salma del padre , morto nel 2000, la figlia si è resa conto che i resti che aveva davanti non potevano appartenere al genitore, ma che erano quelli di una donna. La famiglia del defunto ha sporto denuncia.

I capelli lunghi e una calza - "Neppure adesso sappiamo dove sia", ha raccontato la figlia al "Corriere della Sera". Al momento della riesumazione "da alcuni particolari ho capito che non poteva essere papà. Ho notato, tra l'altro, che c'erano dei capelli, lunghi, e mio padre era calvo quando è morto. E poi ci siamo accorti che c'era una calza lunga, che è stata sfilata dal femore. A quel punto abbiamo bloccato tutto".



La figlia: "Aspettiamo il Dna" - Al momento l'ipotesi più accreditata è che ci sia stato uno scambio di salme al momento della riesumazione. In un secondo momento infatti alla famiglia del defunto sono stati mostrati i resti provenienti dalla riesumazione della tomba accanto. "C'era un rosario e mio padre aveva un rosario quando è stato sepolto, ma il colore non combacia - ha spiegato la figlia -. Faremo il Dna, ma fino ad allora non posso sapere se quello è mio padre".