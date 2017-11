Milano, modella rapita: io drogata e rinchiusa per ore in un baule

I sequestratori erano almeno 5, anche se ne ha visti solo due. E' stata drogata, rinchiusa in un baule, sequestrata. "Ammanettata a un baule come un animale". E' davvero un incubo il racconto della giovane modella attirata su un finto set fotografico e rapita a Milano per essere venduta nel "deep web". Per sua fortuna la ragazza è stata liberata dagli agenti della Squadra Mobile e dello Sco, evitando di essere venduta all'asta per 300mila euro.