La Gdf ha sequestrato l'abitazione milanese di Fabrizio Corona del valore stimato di circa 2,5 milioni di euro. Il provvedimento disposto dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano ha accolto la richiesta dei pm Boccassini e Storari, i quali hanno appena chiuso l'inchiesta nei confronti del fotografo per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali in relazione alle misure di prevenzione.

Dalle indagini, riferisce una nota delle fiamme gialle, è emerso che l'immobile era "nelle prime disponibilità" di Corona che tuttavia lo aveva formalmente intestato ad un prestanome.



Secondo i giudici della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano che hanno emesso l'ordinanza, è stato lo stesso Fabrizio Corona, nel corso di un interrogatorio del maggio 2009, ad ammettere "l'origine presumibilmente illecita" dei soldi utilizzati per l'acquisto dell'appartamento. Il denaro utilizzato per l'acquisto proveniva da "un'appropriazione indebita ai danni della Fenice srl", la società in cui sarebbero confluiti i soldi della fallita societa' Corona's.



Dal conto corrente della Fenice proverrebbe infatti "1 milione e centomila euro, suddiviso in 22 assegni circolari di 50 mila euro ciascuno, emessi nel febbraio 2008". Assegni versati dall'avvocato Tommaso Delfino su delega dello stesso Corona ai due ex proprietari dell'immobile Pasquale Ceravolo e Giuseppina Gallo, che avrebbero poi girato le somme "al pregiudicato calabrese Vincenzo Gallo, che appare così il beneficiario finale del pagamento".