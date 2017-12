Milano, furto da oltre 100mila euro in un negozio Prada

Il precedente - Soltanto ieri mattina, sempre a Milano due rapinatori hanno fatto irruzione con una mazza e una pistola in una gioielleria di via Pontaccio e hanno portato via orologi per un valore che sarebbe superiore ai 100mila euro. I due, coperti da lunghi cappotti per nascondere le armi e cappelli per non farsi riconoscere, sono entrati nel negozio. Mentre minacciavano i dipendenti con la pistola, con la mazza hanno sfondato le vetrine e portato via la refurtiva.



Confcommercio: "Non siamo preoccupati" - Sulla viceneda Tgcom24 ha raggiunto Mario Peserico, vicepresidente di Unione Confcommercio, che traccia un quadro della situazione: "Le forze dell'ordine mi hanno confermato che nel periodo natalizio c'è sempre stata una recrudescenza di avvenimenti criminali quali borseggi o rapine con spaccate di vetrine. Vedo come lavorano tutte le forze dell'ordine e non siamo preoccupati perché l'attenzione è alta. Anche regione e comune si sono mosse per incrementare il numero di telecamere, grazie alle quali ci avvicineremo al 100% di cattura dei responsabili. Non va dimenticato - continua Peserico - che le forze dell'ordine hanno sempre gli stessi organici a settembre come a dicembre e fanno il massimo. Quello che manca è un maggiore senso civico da parte dei cittadini che dovrebbero segnalare più puntualmente le cose che non vanno. Da tre anni è nata una chat che raggruppa gli esercenti e i membri della pattuglia anti-taccheggio, e questo è servito per aumentare moltissimo i fermi. Al di là di queste rapine avvenute in centro, - conclude Peserico - le zone di Milano più problematiche sono le periferie, ma erano una priorità del sindaco e sono certo che non se lo dimenticherà".