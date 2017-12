Milano, rapina in gioielleria del Centro: il bottino è forse superiore a 100mila euro

Rapina in pieno giorno in una gioielleria di via Pontaccio, in zona Brera, a Milano . Due malviventi hanno fatto irruzione nel negozio Paradiso Luxury fingendosi clienti e hanno portato via numerosi orologi di valore minacciando i dipendenti con una mazza e con una pistola, forse finta. Da un primo calcolo approssimativo il bottino sembra superare i 100mila euro. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile.

I due sono entrati nel negozi poco prima delle 11, indossando cappellini e cappotti lunghi, un abbigliamento che ha ingannato la persona che ha aperto la porta e che in realtà serviva per evitare di mostrare il volto alle telecamere interne e per nascondere la pistola e la mazza usata per sfondare le vetrine. E' ancora in via di accertamento il numero preciso degli orologi portati via ma il danno è sicuramente ingente.



L'arma impugnata da uno dei due sembra fosse falsa o almeno questa è la sensazione degli investigatori che hanno guardato le immagini della rapina. Per la sua forma sembrerebbe più simile a una pistola spara spray che a una scacciacani ma comunque non è stata usata e quindi, al momento, è impossibile sapere cosa fosse davvero.



Dopo il colpo i rapinatori sono scappati a piedi e proprio su questo punto si concentrano ora le indagini, sulla via di fuga e il possibile mezzo con cui si sono allontanati velocemente.