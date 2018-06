Un 41enne dominicano, Antonio Nunez Martinez, ha ucciso la compagna, Mora Alvarez Alexandra del Rocio, un'ecuadoregna 49enne, con una coltellata al petto. Il delitto è avvenuto a Milano, in via Pezzotti, a poca distanza da una discoteca frequentata da sudamericani. L'accoltellamento sarebbe seguito a un litigio: "L'ho fatto per gelosia", ha detto l'uomo al termine dell'interrogatorio prima di essere portato nel carcere di San Vittore. La donna, soccorsa grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, è morta in ospedale poco dopo il ricovero.