Milano, 39enne egiziano stupra 18enne in uno scantinato: arrestato

Una ragazza di 18 anni è stata picchiata e stuprata nel locale caldaia di uno scantinato in via Bocconi, a Milano. L'aggressore, un egiziano di 39 anni con parecchi precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato rintracciato dopo che un'amica della vittima ha lanciato l'allarme chiamando il 112. La 18enne e il 39enne si erano conosciuti qualche settimana fa.

Secondo quanto ricostruito, venerdì l'uomo ha convinto la giovane milanese a seguirlo nello scantinato e lì, dopo aver sfondato la porta, l'ha portata a forza nel locale caldaia dove l'ha stuprata.



Dopo la violenza l'egiziano è uscito, ha percorso pochi metri lungo via Bocconi e si è seduto su una panchina dove, un'ora dopo, è stato trovato e bloccato dai carabinieri.



Mahmoud H. è noto nella zona per motivi spaccio.



La 18enne è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli dove i medici hanno accertato lo stupro. Ai carabinieri ha raccontato che venerdì mattina ha seguito l'egiziano nello scantinato del palazzo e una volta in fondo alle scale è stata prima minacciata, poi picchiata e infine violentata. Al termine è scappata e ha chiamato l'amica al cellulare. La quale ha immediatamente avvertito i carabinieri.