Milano, 105mila multe annullate nel biennio 2016-2017

Centocinquemila multe annullate nel biennio 2016-2017 . Questo il numero delle contravvenzioni non riscosse a causa di errori di forma commessi da ausiliari del traffico e agenti. Sollievo per chi le aveva ricevute, meno per le casse del Comune, il quale non potrà contare sui milioni di euro che pensava di incassare, né recuperare le spese per la notifica di quelle ammende.

Gli errori - Le contravvenzioni in questione presentano vizi di forma come ritardi nelle notifiche oltre i 90 giorni previsti oppure dati riportati in modo scorretto sui verbali, come la targa, il modello o il colore del veicolo. Ci sono poi multe elevate per accesso a corsie preferenziali a chi era autorizzato e divieti di sosta contestati a residenti col pass.



I numeri delle multe milanesi - A Milano si elevano circa 3 milioni di contravvenzioni l'anno, per un valore di circa 330 milioni di euro.



Il commento dell'assessore - L'assessore alla Polizia locale del Comune Carmela Rozza parla di errore "fisiologico" pari all'1,5% nel caso del 2016.