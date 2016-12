Malore per Sgarbi, il critico d'arte ricoverato in ospedale a Bergamo per una colica renale

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è stato dimesso dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato in elisoccorso dopo aver avuto un malore, mentre si trovava in un albergo a Lovere, non lontano dal capoluogo lombardo. Il noto critico d'arte ha accusato forti dolori addominali sabato sera, ma è stato trasferito in ospedale soltanto nella mattinata di domenica.