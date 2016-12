10 aprile 2015 Legnini (Csm): non lasciare sole le toghe

Strage Milano, il tribunale ricorda le vittime Il giorno dopo il massacro a opera di Claudio Giardiello, l'immobiliarista che ha ucciso un giudice, il suo ex avvocato e un altro imputato, è ora il momento della commemorazione. Minuti di silenzio e sospensione di tutte le udienze anche in altre città

12:49 - Alle 11 il tribunale di Milano si è fermato per commemorare le vittime della sparatoria di giovedì in cui sono state uccise 3 persone mentre 2 sono rimaste ferite. Dopo la cerimonia, nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia ha avuto luogo un'assemblea dell'Associazione magistrati alla quale hanno partecipato anche gli avvocati. Un minuto di silenzio anche in altre città. Legnini, vicepresidente Csm: "Dare sostegno alle toghe".

Legnini (Csm): non lasciare sole le toghe - "I magistrati non possono essere lasciati soli, bisogna esprimere un sostegno concreto alla magistratura per il lavoro che fa per la giustizia per questo Paese", così il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, intervenendo nell'Aula magna del tribunale di Milano.



Sabelli (Anm): troppa rabbia - "La strage avvenuta a Milano ha un valore simbolico, anche perché troppe tensioni e troppa rabbia si raccolgono sulla giustizia e occorre richiamare tutti al diffuso rispetto verso la giustizia". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli, alla commemorazione delle vittime a Palazzo di Giustizia.