Incidenti stradali, ventenne perde la vita nel Lecchese

Un ventenne ha perso la vita a Calco (Lecco) in un incidente stradale avvenuto sulla Statale Como-Bergamo. Due auto, una Fiesta guidata da una donna e una spider Mazda con il giovane, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo e per il ventenne non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia stradale di Lecco.