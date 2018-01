Incendio in ditta chimica nel Milanese, 6 operai in ospedale

Sei operai sono stati trasportati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato il fumo prodotto nell'incendio scoppiato all'interno di un'azienda che produce turboemulsori di Settimo Milanese, in provincia di Milano. Le loro condizioni non sono gravi. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, il principio di incendio si è sviluppato a causa della reazione di alcun prodotti chimici utilizzati per la produzione.