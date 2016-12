Il primario di pediatria dell'ospedale di Legnano arrestato per atti sessuali con minori

Secondo l'accusa mossa dalla Procura di Busto Arsizio, il medico avrebbe approfittato, toccandole nelle parti intime, di alcune sue giovanissime pazienti con la scusa delle visite pediatriche.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il Flores D'Arcais avrebbe prolungato più del dovuto le visite alle pazienti preadolescenti, lasciando che rimanessero nude più del necessario e, sempre con il pretesto di controlli, le avrebbe toccate nelle parti intime.



Il medico era diventato popolare per le sue soluzioni al sovraffollamento del Pronto soccorso legnanese e sostenitore degli accessi separati per adulti e bambini alle cure di emergenza ma oggi, al termine di un'indagine dei carabinieri di Legnano, durata sei mesi, è stato accusato di atti sessuali con minorenni. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, è partita da una segnalazione di un altro medico. Gli inquirenti decideranno se sentire le piccole vittime in audizione protetta.