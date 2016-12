Il delitto di Yara fu un delitto a sfondo sessuale: Massimo Bossetti uccise perché fu respinto

L'omicidio di Yara Gambirasio è "maturato in un contesto di avances a sfondo sessuale, verosimilmente respinte dalla ragazza, in grado di scatenare nell'imputato una reazione di violenza e sadismo di cui non aveva mai dato prova ad allora". Lo scrivono, nelle motivazioni della sentenza, i giudici della Corte d'Assise di Bergamo, che hanno condannato all'ergastolo Massimo Bossetti per "il delitto di inaudita gravità" nei confronti della 13enne.

"L'animo malvagio di Bossetti" - I giudici spiegano inoltre che l'aggravante della crudeltà "disvela l'animo malvagio" dell'imputato. "Le sevizie in termini oggettivi e prevalentemente fisici - scrivono - la crudeltà in termini soggettivi e morali di appagamento dell'istinto di arrecare dolore e di assenza di sentimenti di compassione e pietà".



Dna assolutamente affidabile - Sulla affidabilità del Dna la Corte d'Assise non nutre dubbi, e smonta così uno dei punti dell'accusa contestati dalla difesa. E' "assolutamente affidabile" il profilo genetico nucleare di Ignoto 1, che le indagini hanno stabilito essere Massimo Bossetti, in quanto "caratterizzato per un elevato numero di marcatori Str e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale".



"E' la presenza del profilo genetico dell'imputato - scrive la Corte presieduta da Antonella Bertoja - a provare la sua colpevolezza: tale dato, privo di qualsiasi ambiguità e insuscettibile di lettura alternativa, non è smentito né posto in dubbio da acquisizioni probatorie di segno opposto e anzi è indirettamente confermato da elementi ulteriori, di valore meramente indiziante, compatibili con tale dato e tra loro".