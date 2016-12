Forte nubifragio nel Varesotto: disagi a Malpensa, auto bloccate

Undici voli in arrivo all'aeroporto di Malpensa sono stati dirottati negli scali di Linate, Torino e Bergamo a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sul Varesotto. Il forte temporale ha provocato moti disagi in tutta la zona. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate, dove alcuni automobilisti, rimasti intrappolati in un sottopasso dall'acqua, sono stati raggiunti e soccorsi.