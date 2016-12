E da presunta "leggenda metropolitana" come qualcuno aveva improvvidamente bollato la notizia lanciata da Tgcom24 , il folle picchiatore per le strade di Milano sembra che vada in giro da quasi un mese a compiere le sue aggressioni. Sono già dieci le segnalazioni confermate tra questura e carabinieri. In tutti i casi il modus operandi è lo stesso: un giovane si avvicina, chiede informazioni in inglese e improvvisamente inizia a menare pugni prendendo alla sprovvista il malcapitato.

L'ultimo caso è avvenuto in corso Lodi, nella zona sud della città, quando una Volante di passaggio è stata fermata da un 27enne che ha raccontato la stessa scena già registrata in altri sette recenti casi: un giovane di circa 20-25 anni, di carnagione chiara o forse dell'Est europeo, alto circa 1,75 e longilineo, dai capelli castani, vestito in modo casual che prima chiede un'informazione in inglese e poi spintona e sferra uno o due pugni al volto del malcapitato.



Secondo la Questura, ha già colpito almeno dal 10 luglio in avanti ad un ritmo che si va via via intensificando. E altri casi con modalità analoghe sarebbero al vaglio. Qualcuno ipotizza un caso di "knockout game", il violento gioco Usa in cui si prendono a pugni persone a caso, in strada, ma di solito l'aggressore colpisce assieme a qualcuno che nel frattempo filma. Per quel che si sa, invece, il teppista è stato sempre visto agire da solo. Di sicuro, dopo tutte queste denunce, la questura e i carabinieri hanno avuto ordine di intensificare le ricerche.