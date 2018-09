Fabrizio Corona, in Appello pena ridotta da 1 anno a 6 mesi

La Corte d'Appello di Milano ha ridotto la pena a carico di Fabrizio Corona a 6 mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona è imputato per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte nel controsoffitto dell'amica e collaboratrice Francesca Persi e in parte in cassette di sicurezza in Austria. La Procura generale aveva chiesto per l'ex "re dei paparazzi" una condanna a 2 anni e 9 mesi di reclusione.