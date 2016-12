Fabrizio Corona, a "Quarto Grado" le foto segnaletiche dopo l'arresto

"Quarto Grado" manda in onda le foto segnaletiche di Fabrizio Corona, arrestato dalla Squadra Mobile di Milano lunedì 10 ottobre con l’accusa di intestazione fittizia di beni. Il reato fa riferimento a due ingenti somme di denaro, la prima (circa 1,7 milioni di euro in contanti) individuata nel controsoffitto dell’abitazione milanese di Francesca Persi, sua collaboratrice e anche lei finita in manette; la seconda (che ammonterebbe, secondo lo stesso Corona, a circa 900.000 euro) ritrovata in Austria. Dal momento in cui è stato arrestato, l’ex re dei paparazzi si trova rinchiuso nel carcere milanese di San Vittore.