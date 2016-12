Fabrizio Corona in carcere non mangia e non dorme. Il suo avvocato: " Al giudice dirà tutto"

Fabrizio Corona , secondo il suo avvocato Ivano Chiesa , in carcere starebbe soffrendo. "Starebbe come una persona in isolamento da due giorni, non dorme e mangia molto poco ", è quanto riferisce il legale. L'ex re dei paparazzi dovrà affrontare il gip di Milano Paolo Belgi con l'accusa di intestazione fittizia di beni dopo che le autorità hanno s equestrato 1,7 milioni di euro nella sede della società Atena di cui è amministratore di fatto.

I soldi trovati nel controsoffitto sarebbero il compenso in nero per le serate a cui partecipava Corona. Dopo l'incarcerazione, avvenuta pochi giorni fa, le autorità avevano scoperto anche un conto segreto in Austria con 1,5 milioni di euro trasportati in vari viaggi dalla collaboratrice Francesca Persi, arrestata insieme a Corona. La vicenda secondo l'avvocato Chiesa non sarebbe in realtà così complicata e afferma: "Corona ha intenzione di raccontare tutto al giudice e di rispondere a tutte le domande".



Per quanto riguarda la situazione attuale il legale si è dimostrato molto calmo: "E' stato fatto un rosario pazzesco di una vicenda che ha un peso specifico limitato, direi 3 o 4 su una scala da 1 a 10, dove al livello più alto, da penalista, colloco l'omicidio plurimo". Sui soldi sequestrati, invece, Chiesa ha detto: "C'è chi ha scritto che sono i soldi dei foto ricatti ma dopo tutti gli anni che Corona ha trascorso nella aule di Tribunale è davvero impossibile".