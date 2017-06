Expo, il sindaco Sala: "No ad autosospensione, vado al lavoro"

"Non ho alcuna intenzione di autosospendermi". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta così la notizia di una nuova ipotesi di reato a suo carico relativa a un appalto per la fornitura di alberi a Expo. "Tutto quello che dovevo dire l'ho detto, da qui in poi non ho altri commenti da fare. Adesso vado al lavoro", ha concluso il primo cittadino di Milano.