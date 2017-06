Esplosione a Milano, condannato all'ergastolo Giuseppe Pellicanò

Condannato all'ergastolo Giuseppe Pellicanò , il pubblicitario arrestato per aver svitato il tubo del gas della cucina provocando l'esplosione del suo appartamento in via Brioschi a Milano nel giugno 2016. Nello scoppio morirono la sua ex compagna Micaela Masella, la coppia di vicini di casa, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, e rimasero ferite gravemente le sue due bimbe. Lo ha deciso il gup Chiara Valori nel processo abbreviato.

Il gup di Milano ha accolto la richiesta del pm Elio Ramondini e disposto la condanna all'ergastolo per l'uomo imputato di strage e devastazione aggravata. Esclusa l'aggravante per i futili motivi. Pellicanò, presente in aula al momento della lettura del verdetto, è rimasto impassibile. Sono scoppiati in lacrime e si sono abbracciati invece i familiari delle tre vittime dell'esplosione.



Pellicanò perde la patria potestà sulle figlie - Con la sentenza, Pellicanò è stato anche dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale sulle due bambine che rimasero ferite gravemente a causa dello scoppio. Un decadenza che avrà effetto dal momento in cui la condanna diventerà definitiva. Lo ha deciso il gup di Milano, che non ha riconosciuto alcun vizio parziale di mente all'imputato, come invece richiesto dal pm Elio Ramondini.



Non riconosciuto il vizio parziale di mente - Il vizio parziale era stato indicato in una perizia psichiatrica che ha evidenziato la depressione sofferta dall'uomo. Disposta inoltre la libertà vigilata per cinque anni dopo che sarà stata scontata la pena.