Nell'esplosione che ha provocato il crollo di parte di una palazzina a Milano, in zona Navigli, sono rimasti uccisi in tre: Riccardo Maglianesi, Chiara Magnamassa e Micaela Masella . Persone comuni, che amavano profondamente il loro lavoro, ma con la voglia di inseguire i propri sogni e costruirsi una degna e felice esistenza.

Micaela Masella , 43 anni, era direttrice delle relazioni esterne ed eventi del Teatro Carcano di Milano. In via Brioschi, luogo dell'esplosione, viveva con la sua famiglia. Le due figlie sono ricoverate al "Centro grandi ustionati" dell'ospedale Niguarda: la più grande - di 11 anni - ha ustioni sul 20-25% del corpo, mentre la minore - di 7 anni - sul 40-45%, talune di grado profondo . Il marito della donna, Giuseppe Pellicanò, è rimasto ferito, ed è attualmente ricoverato all'ospedale San Paolo con varie ustioni: non si trova tuttavia in gravi condizioni.