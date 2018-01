Duplice omicidio a Cremona, cinese uccide compagna e bimbo di 3 anni

Una lite degenerata in tragedia. Sembra che questo sia all'origine di un duplice omicidio avvenuto in un appartamento di Cremona , dove un cinese di 50 anni ha ucciso a Cremona, nella casa in cui viveva, la compagna di 46 e un bambino di tre, figlio di un'amica. La donna è stata brutalmente picchiata dall'uomo, che l'ha più volte colpita con una mannaia. Anche il piccolo è rimasto ferito alla testa e, soccorso, è morto poco dopo.

Illeso il figlio 12enne della coppia. Giunto in casa mentre le forze dell'ordine stavano portando via il padre, il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali del comune di Cremona. L'uomo, secondo quanto racconta la Provincia di Cremona, è stato visto dai vicini mentre picchiava la donna, accasciata a terra sul balcone. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori del 118 e i carabinieri.



Il bambino era stato affidato alla coppia - Il bambino si trovava nell'abitazione della coppia perché la madre non poteva accudirlo per motivi di lavoro. Il 51enne lo ha colpito con la mannaia al capo e ogni tentativo dei medici di salvarlo è stato inutile. L'uomo è stato colto da malore quando si è trovato al comando dei carabinieri di Cremona. Al momento risultano ancora sconosciute le ragioni del duplice omicidio.