8 maggio 2015 Delitto Yara, la moglie a Bossetti: "Me lo devi dire adesso se hai fatto qualche cosa"

15:40 - "Se veramente hai fatto qualcosa, voglio che me lo dici adesso". Sono le parole che Marita Comi rivolge al marito, Massimo Bossetti, in cella con l'accusa di essere l'assassino di Yara Gambirasio. Il colloquio in carcere è stato registrato dalle telecamere e dai microfoni piazzati dagli investigatori. "Me lo devi dire adesso se hai fatto qualche cosa", continua a chiedere la donna senza ottenere mai risposta.