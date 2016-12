29 settembre 2016 10:52 Daniele Potenzoni in giro per Roma? Una foto sul tram riaccende le speranze Il ragazzo autistico di Pantigliate (Milano) riconosciuto in uno scatto. La gioia del padre: potrebbe essere lui. Più scettico il fratello

"Lo riconosco, potrebbe essere lui: ha lo stesso braccialetto che gli ha regalato la mamma e lui ama dondolarsi in quel modo". Con queste parole papà Franco individua in quella foto postata su Facebook suo figlio Daniele Potenzoni, il 37enne autistico di Pantigliate (Milano) scomparso a Roma a giugno 2015. Nello scatto, che arriva un anno dopo la sparizione, si vede un giovane in jeans e t-shirt dondolarsi sul tram numero 8 della Capitale: si riaccendono le speranze di ritrovare in vita il ragazzo? Il fratello Luca si mostra, però, pessimista.

La foto è stata scattata ai primi di settembre in un tram semivuoto in transito per Roma. La linea sarebbe quella che da Termini arriva in centro, vicino a San Pietro. L'uomo immortalato, pelato e molto magro, si dondola appeso ai corrimano in alto. Il padre di Daniele sembra non avere dubbi: "Mio figlio è così - afferma. - A causa della malattia si comporta come un bambino. Questa di dondolarsi è tipica, una sua caratteristica. Inoltre, nei mesi scorsi, proprio su quella linea, ci era giunto un avvistamento attendibile".