Da televenditrice a docente: Wanna Marchi terrà un corso di formazione

Wanna Marchi insegnerà i segreti delle televendite agli studenti di un corso di formazione. La regina delle promozioni tv è stata infatti scelta dall'Istituto paritario Volta di Milano per tenere una lezione alla settimana in videoconferenza . Da regina degli spot a docente, la Marchi torna sulla cresta dell'onda dopo essere stata condannata a 9 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

Chi vorrà assistere agli incontri tenuti dalla Marchi, dovrà sborsare una somma compresa fra 100 e 200 euro al mese. L'ex televenditrice incontrerà in questi giorni direttore generale dell'Istituto, Fabrizio Tittozzi, per definire i dettagli dell'incarico. Al momento sembra che, in caso di assenza della Marchi, le lezioni saranno tenute dalla figlia Stefania Nobile, anche lei condannata per i medesimi reati.



"Nel suo campo è una fuoriclasse e assieme alla figlia ha fatto la storia della televisione", ha commentato Tittozzi, aggiungendo che Wanna Marchi "è una persona che può insegnare qualcosa di importante, soprattutto a chi opera nel settore delle vendite".



Scontata la pena nel 2015, Wanna Marchi è tornata in tv assieme alla figlia. Nel gennaio 2017 suscita clamore l'annuncio della loro partecipazione a L'isola dei famosi, ma Mediaset decide di non confermare la loro presenza nel cast del reality giudicandola "inopportuna".