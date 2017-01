Wanna Marchi: "Mi ha salvata l'amore, e mi sposo a 74 anni!"

L'amore non ha età. E così Wanna Marchi si sposa a 74 anni. Lo annuncia " Chi ", nel numero in edicola mercoledì 9 novembre. "Ho fatto anni di galera e mi ha salvato l'amore. L'amore per mia figlia Stefania - racconta -, che era in prigione anche lei e stava rischiando la vita, l'affetto di mio figlio Maurizio e soprattutto l'amore del mio compagno Francesco. Stiamo insieme da 29 anni e dopo questa tempesta è arrivato il momento di fare il passo giusto".

"La galera non ha lasciato solo segni negativi, ma ha rafforzato un qualcosa che, invece, si sarebbe potuto rompere, il nostro legame" spiega in un'intervista esclusiva la Marchi. Per le nozze è già stata fissata la data: il 21 aprile 2017.



"Sarà una cerimonia semplice, senza sfarzi, anche perché non abbiamo le possibilità economiche. Ci basta l'amore - racconta -. Francesco è un uomo meraviglioso. Io mi sono follemente innamorata di lui. Ci siamo conosciuti un giovedì sera, il martedì seguente già convivevamo. Da quel momento non ci siamo mai lasciati. Anche lui è stato arrestato. È stato due mesi a San Vittore e nove mesi ai domiciliari. La sua unica colpa? Amare Wanna Marchi".



La Marchi racconta poi della sua situazione odierna, dopo aver scontato il suo debito con la giustizia. "Da due anni sono una cittadina libera, ma ormai sono sul lastrico - dice l'ex regina delle televendite, condannata a nove anni e mezzo di prigione per truffa -. Mi hanno sequestrato qualsiasi cosa: i soldi e beni mobili e immobili. Ho una pensione di 480 euro che non mi bastano per vivere. Io non chiedo molto: vorrei solo lavorare. Mi piacerebbe tornare a fare anche solo l'estetista. Ma chi volete che assuma Wanna Marchi a 74 anni compiuti?".