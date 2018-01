Corruzione internazionale,assolto ex presidente di Finmeccanica Orsi

La corte d'appello di Milano ha assolto l'ex presidente di Finmeccanica (ora Leonardo), Giuseppe Orsi, e l'ex a.d. della controllata AgustaWestland, Bruno Spagnolini. L'accusa era di corruzione internazionale per presunte tangenti versate a politici indiani per far ottenere ad AgustaWestland una commessa da 556 milioni di euro. Secondo i giudici, mancano le prove per dimostrare la presunta corruzione degli ex vertici Finmeccanica.