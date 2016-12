Coppia dell'acido, Martina vede il proprio bimbo in carcere

Martina Levato, condannata a 14 anni di carcere per aver sfigurato con l'acido il suo ex, ha potuto rivedere, a una settimana dall'ultimo incontro, il suo bimbo partorito a Ferragosto. Come stabilito dai servizi sociali, che stanno eseguendo un provvedimento del Tribunale per i minorenni, il piccolo è stato portato a San Vittore dalla Casa famiglia in cui è stato sistemato. L'incontro è avvenuto in una sala dove i genitori detenuti vedono i figli.