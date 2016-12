Coppia acido, un testimone: "La ragazza rideva prima del lancio"

"Ho visto una ragazza con una specie di bicchierone in mano che sorrideva, dentro un'auto c'erano due persone e avevano tutti un atteggiamento come se stessero festeggiando qualcosa, un atteggiamento quasi ludico". Questa è la ricostruzione di un testimone che, in aula nel processo milanese a carico di Alexander Boettcher , ha raccontato gli istanti prima del lancio di acido del 28 dicembre 2014 contro Pietro Barbini .

Il teste Ermanno G., il giorno dell'aggressione, stava passando in auto in via Giulio Carcano con la moglie. "Nessuno si è reso conto della gravità di quel che stava accadendo" ha spiegato il testimone aggiungendo di aver inizialmente pensato a un gavettone d'acqua. "Ho visto del liquido volare verso destra, non ho visto chi lo lanciava - ha chiarito l'uomo - ma sulla strada prima avevo visto che c'era una ragazza che sorrideva". Il teste ha anche raccontato di aver visto un ragazzo "a torso nudo", probabilmente Barbini che si era tolto i vestiti dopo essere stato colpito dall'acido e "che inseguiva un ragazzo con un cappuccio in testa e lo bloccava".



Al racconto di Ermanno G. è seguito quello della moglie che ha ricordato le parole dette dal marito in quell'occasione: "Guarda questi ragazzi che si tirano i gavettoni a dicembre". E la donna ha poi spiegato di aver visto "una ragazza che scappava e due giovani che si inseguivano".



Tra i testimoni sentiti durante il processo c'è anche un investigatore che ha spiegato di aver visto Pietro Barbini quel pomeriggio "sofferente e col viso corroso", mentre Alexander Boettcher "era stato bloccato a terra, a un certo punto, da una massa di 10-15 persone".



Alexander Boettcher è accusato di una serie di aggressioni insieme alla fidanzata Martina Levato che è a processo con rito abbreviato. La coppia ha avuto un figlio il 15 agosto.