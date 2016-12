Brianza, neonata muore dopo trasporto in ospedale: aperta inchiesta

Una neonata è morta dopo essere stata portata in ospedale a Merate (Lecco) e la Procura di Monza ha aperto un'indagine. Sulla piccola è stata disposta l'autopsia. La bimba era nata nello stesso ospedale il 6 maggio e alcuni giorni fa era già stata sottoposta a una visita, ma non è ancora chiaro se fosse un controllo di routine o dovuto a qualche disturbo. Mercoledì mattina la madre aveva chiamato soccorsi perché sua figlia non respirava.