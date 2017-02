Brescia, irrompono in banca e prendono ostaggi: arrestati rapinatori

Una banda di tre rapinatori ha fatto irruzione in una filiale di Ubi Banca a Brescia, prendendo in ostaggio venti persone, tra clienti e personale della banca, che sono state minacciate con un coltello e chiuse in uno stanzino. I tre sono stati arrestati dopo che un dipendente dell'istituto ha lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta la polizia che ha circondato la filiale costringendo i malviventi a consegnarsi.