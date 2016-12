Brescia, al parroco servono fondi: "Non donate soldi ma gratta e vinci"

L'iniziativa, riporta il settimanale locale "iN ManerbioWeek", è stata organizzata dalla parrocchia San Martino e dal parroco don Abramo Camisani, ed è stata chiamata "Gratta e vinciAmo": i biglietti verranno donati dai fedeli in occasione della festa della consacrazione della chiesa parrocchiale, durante le messe di sabato 17 e di domenica 18 ottobre.



"Sappiamo - hanno spiegato gli organizzatori in un volantino affisso sul portone della chiesa - di aver bisogno di aiuti, e con semplicità, senza scomodare i massimi sistemi o dotti quanto inutili teologismi moralistici, con un sorriso tentiamo anche questa". Con l'iniziativa dei gratta e vinci, insomma, don Camisani spera di riuscire a portare a casa un gruzzoletto che gli servirà almeno per pagare gli interventi più urgenti.



La parrocchia, infatti, sta cercando di far fronte a diverse spese: dai lavori per la canonica inagibile a quelli per l'oratorio, anch'esso inagibile per buona parte; dagli interventi per lo stabile dell'asilo da sistemare e mettere a norma a quelli per riparare il tetto pericolante di una chiesetta; senza contare le famiglie che la parrocchia vuole continuare ad aiutare, un mutuo da 250mila euro e le bollette da saldare.