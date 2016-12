09:05 - Incidente mortale alla stazione di Brescia. Venerdì sera una ragazza di 18 anni ha attraversato le rotaie senza accorgersi dell'arrivo del treno, e ne è stata travolta e uccisa. La ragazza era in compagnia di un'amica più grande: è stata investita da un treno merci che viaggiava in direzione Milano e che l'ha trascinata per 500 metri. E' morta poco dopo il ricovero in ospedale. Illesa, ma sotto choc, l'amica.