Bergamo, violenza su operatrice struttura migranti: fermato 20enne richiedente asilo

Una 26enne, operatrice in una struttura d'accoglienza, ha subito una violenza da un richiedente asilo della Sierra Leone. L'aggressione è avvenuta nel bagno di un cascinale di Fontanella (Bergamo). Il profugo è stato fermato dai carabinieri. Il 20enne avrebbe picchiato la ragazza, ma non è chiaro se abbia anche consumato lo stupro. A salvare la donna sono stati due ospiti della struttura che, sentendo le urla, hanno sfondato la porta e l'hanno liberata.

Decisivo l'intervento di due ospiti della struttura che ha consentito ai carabinieri della stazione di Calcio di raggiungerlo tra i campi della zona, dove è scattato il fermo. Il ventenne è indagato per violenza sessuale. Almeno 30 i giorni di prognosi per la ragazza.