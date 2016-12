Bergamo, scoperto giro di fatture false per 270 milioni di euro

I militari della guardia di finanza di Clusone (Bergamo) hanno portato alla luce un giro di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei filati, stimato complessivamente in 270 milioni di euro. Il danno stimato per l'Erario è di 40 milioni di euro. Le indagini hanno portato alla denuncia di 58 persone, 15 delle quali accusate di associazione per delinquere, hanno visto il coinvolgimento di 96 società italiane e 12 estere.