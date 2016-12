Bergamo, pubblica su Fb la foto del ladro Il malvivente si spaventa e restituisce l'auto

20 aprile 2015 Bergamo, pubblica su Fb la foto del ladro

13:33 - Dopo aver subito il furto della sua Audi A4, un dirigente d'azienda di Capriate (Bergamo), Silvio Gaspani, 49 anni, ha deciso di pubblicare su Facebook le foto del ladro in azione nel cortile della sua villetta. Il malvivente, infatti, è stato ripreso dalle telecamere che Gaspani ha fatto installare dopo essere stato vittima di altri furti. In poco tempo, il post ha ricevuto 20mila condivisioni e il ladro, forse spaventato, ha restituito l'auto.

Gaspani, come si legge nel post su Facebook, si era detto disponibile a offrire una ricompensa a chi lo avesse aiutato a trovare il ladro della sua vettura. "ATTENZIONE!! Non è uno scherzo! AIUTATEMI a identificare questo individuo che oggi 17-Aprile alle 15,41 si è introdotto nella mia abitazione ed ha rubato la mia auto con l'aiuto di due complici su un auto bianca! Garantisco ricompensa!", aveva scritto sul social network.



E, grazie al potere delle Rete, quel suo appello è stato condiviso migliaia di volte, tanto che il responsabile del furto non si è più sentito al sicuro e ha abbandonato l'auto, poi ritrovata dai carabinieri, con un biglietto scritto in un italiano approssimativo: "Ti chiedo scusa Silvio ti o restituisco la tua auto. Lo presa per fare un giro, togli giu tutto grazie".



Come giusto lieto fine della storia, non poteva mancare il post su Facebbok per ringraziare il popolo del web: "UN ENORME GRAZIE ed è per le vostre +20.000 condivisioni che l'auto è tornata al suo posto. Le forze dell'ordine l'hanno ritrovata poco fa abbandonata con un CURIOSO BIGLIETTO che ho condiviso! Adesso spero che le indagini continuino il loro corso e i colpevoli vengano identificati! GRAZIE A TUTTI".