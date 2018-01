Bergamo: parte colpo di pistola, guardia giurata uccide fidanzata

Una giovane donna è morta uccisa da un colpo di pistola che sarebbe stato sparato accidentalmente dal fidanzato, una guardia giurata. L'episodio nella casa di quest'ultimo a Bergamo. In casa c'erano anche i genitori del ragazzo, tra cui il padre che è un carabiniere andato da poco in pensione. L'allarme è stato immediato, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare. Nell'abitazione sono giunti i carabinieri della Scientifica e il pm di turno.