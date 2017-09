Strangolò la fidanzata a luglio, 36enne ottiene i domiciliari

Francesco Mazzega, il 36enne che il 31 luglio ha strangolato la fidanzata, la 21enne Nadia Orlando, vagato poi per tutta la notte con il cadavere in auto, da martedì è agli arresti domiciliari a Muzzana del Turgnano, nell'Udinese, nell'abitazione dei genitori. All'uomo erano stati concessi i domiciliari già alcuni giorni fa, ma l'esecuzione del provvedimento era stata ritardata poiché non era disponibile un braccialetto elettronico.