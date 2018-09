Abusi su 15enne, pm Milano chiede 10 anni per ex parroco Rozzano

Il pm Lucia Minutella ha chiesto 10 anni e 8 mesi di carcere per don Mauro Galli, ex parroco di Rozzano, nel Milanese, accusato di avere abusato sessualmente nel dicembre 2011 di un ragazzino che all'epoca aveva 15 anni. Per il pm non può essere considerata un'attenuante il versamento di 100mila euro da parte di don Galli alla famiglia del ragazzo, che non si è costituita parte civile nel processo.