Tassisti bloccano il servizio a Milano per protestare contro la app Uber

16:13 - In tutta Milano buona parte dei tassisti - categoria in rivolta contro il servizio Uber - ha sospeso il servizio con uno sciopero bianco che coinvolge la stazione Centrale, gli aeroporti e molte delle piazzole di sosta della auto bianche. Gli autisti si limitano a caricare disabili e anziani in difficoltà con i bagagli.

"E' una protesta spontanea, non è pianificata - ha spiegato il portavoce del Comitato tassisti milanesi, Cosimo Tartaglia - ma nata dal passa parola tra tassisti. A Milano ci sono 23 sigle sindacali, cercheremo nei prossimi giorni di mettere insieme tutta la categoria e fare un'assemblea il prima possibile da cui verrà fuori una linea unitaria su come proseguire la protesta".



La decisione lasciata ai singoli - Nei prossimi giorni i circa 6.000 tassisti di Milano e comuni dell'hinterland decideranno quindi singolarmente l'atteggiamento da tenere e quindi se tornare a lavorare regolarmente o caricare solo disabili, donne incinte e anziani. Per Tartaglia, infatti, "i sindacati in realtà sono scomparsi e questa è una protesta davvero nata spontaneamente. Il sindacato deve fare tornare a fare il sindacato, dato che da noi fanno tutt'altro".



"Di fatto si sta arrivando a una liberalizzazione del servizio - prosegue - mentre noi chiediamo il rispetto della legge 21/92. Uber è un servizio illegale che si colloca a metà strada tra i taxi e gli ncc e noi chiediamo invece che lavori come tutti gli altri".



Attacco a Maran: "Vuole legalizzare Uber" - Chiusura netta anche alla proposta di mediazione avanzata dall'assessore milanese alla Mobilità Pierfrancesco Maran : "E' solo peggiorativa - conclude il portavoce del comitato dei tassisti - Maran fa il suo lavoro per allontanare il problema dato che sogna la pace sociale a Milano dicendo che è competenza di Roma. Ma i 5 punti del suo piano servono solo a regolarizzare Uber".