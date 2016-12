Renzi: "Stop ai delinquenti e non ad Expo, rischio mio consenso personale"

22:36 - "Si fermano i delinquenti ma non i lavori". Così il premier, Matteo Renzi, alla vigilia dell'incontro con i vertici e le istituzioni per il rilancio dell'Expo 2015. "L'Esposizione di Milano - sottolinea - è una grandissima opportunità e io preferisco perdere qualche punto nei sondaggi piuttosto che fermare questa occasione di investimenti per l'Italia". Renzi assicura poi di avere "piena fiducia" nel commissario dell'Expo, Giuseppe Sala.

Secondo il premier "Expo è una grandissima occasione per l'Italia, in molti mi dicono 'chi te lo fa fare' o i sondaggisti sostengono che non mi conviene entrare in quella dinamica e mischiare la mia immagine pulita con quei problemi. Ma l'Expo è una grandissima opportunità e preferisco perdere qualche punto nei sondaggi che un'occasione che vuol dire investimenti e posti di lavoro. Abbiamo il diritto di provarci".



"Anche se perdo il 3% dei voti ci metto il cappello" - "Posso perdere il 2-3% dei voti ma non posso far perdere all'Italia occasione straordinaria, l'Expo non è i ladri che abbiamo visto. Io mi gioco la faccia, ci metto il cappello, la ripuliamo", afferma il premier a "Quinta Colonna", su Retequattro.



Previsto l'arrivo di Beppe Grillo a Milano - Dopo il vertice previsto fra le istituzioni locali e il premier Matteo Renzi, il leader M5S terrà una conferenza stampa insieme con i portavoce "per denunciare gli scandali della grande abbuffata Expo 2015". Lo annuncia una nota. "Expo - si legge fra l'altro - è corruzione, infiltrazioni criminali, illegalità e tangenti. Expo va fermata subito".



Grillo: "L'Expo va chiuso, risparmieremmo 4-5 miliardi" - "Questo Expo va chiuso, risparmieremmo quattro, cinque miliardi. E viene l'Ebetino a dirci che lui ci mette la faccia. Lui ci mette la faccia, il culo lo mettono i milanesi". Lo ha detto Beppe Grillo a Brescia, dal palco del VinciamoNoi tour in piazza Paolo VI.