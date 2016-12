19 febbraio 2014 Milano, escort nuda davanti al Corriere

"Voglio pagare le tasse e avere la pensione" Milano, originale protesta in via Solferino: transessuale si denuda contro l'ingiunzione da parte di Equitalia a pagare 425mia euro per la sua attività Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:28 - Si è spogliata davanti all'ingresso della sede del Corriere della Sera, in via Solferino, a Milano, per chiedere la regolarizzazione della sua professione di escort e il pagamento delle tasse sui suoi guadagni. Originale protesta di Efe Bal dopo la ricezione dell'ingiunzione, da parte di Equitalia, a pagare 425mia euro per la sua attività. "Io le tasse le voglio pagare. Ma sia io sia i 40mila tra trans e prostitute in Italia dobbiamo poter avere anche la pensione e i diritti di tutti i lavoratori", ha detto la 37enne di origine turca.



"Faccio il mio lavoro onestamente, non ho mai fatto male a nessuno. Per pagare le tasse ho venduto tutti i miei beni e in cambio non ho nulla", ha aggiunto Efe Bal, che ora sarà probabilmente denunciata per atti osceni in luogo pubblico.